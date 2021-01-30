Türkiye'de binlerce bayisi olan zincir marketlerin satın alma görevlilerinin bir WhatsApp grubu kurduğu ve yumurta fiyatlarını bu gruptaki 4 kişinin belirlediği ortaya çıktı.

Türkiye'de son zamanlardaki market ve manavlardaki fiyat artışı gündemin en önemli maddesi.

Halkın belini büken bu fiyat artışlarının arkasında ise fırsatçılar var.

"CUMHURBAŞKANI UYARDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyu gündeme getirmiş ve fırsatçıları uyararak, "Siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Bunun için de lütfen işinizi hakkıyla yapın. Vatandaşımıza da zulmetmeyin." demişti.

Bu gelişmenin ardından söz konusu fiyat dalgalanmalarının nedeni merak konusu oldu.

"4 BÜYÜK MARKETTE YUMURTA FİYATLARI AYNI"

TGRT Ana Haber'in sunucusu Ekrem Açıkel de konuyu bültenine taşıdı.

Açıkel, zincir marketlerdeki yumurta fiyatlarındaki artışa ve etiketlerin aynı oluşuna dikkat çekti.

"SATIN ALMA MÜDÜRLERİ WHATSAPP GRUBU KURDU"

Açıkel'in haberine göre, ismini vermediği ve Türkiye'de binlerce bayisi olduğunu belirttiği zincir marketlerin satın alma görevlileri bir WhatsApp grubu kurdu.

Kurdukları bu grupta satışa çıkacak yumurtanın fiyatını belirledi. Öyle ki dört farklı markette satılan yumurtaların adet, gramaj ve fiyatları birbirinin aynısı.

"TÜRKİYE'DE YUMURTA FİYATINI 4 KİŞİ BELİRLİYOR"

Açıkel, ayrıca yumurta üreticilerinin zamları geri çektiğini ve sorunun marketlerde olduğunu söylediklerini belirterek, "Zincir marketler kartel oldu" dedi.

Açıkel, "Durum bu. Dört tane market. Toplasanız Türkiye'de en az 50 bine yakın şubesi var. Bu dört büyük marketler zincirinin satın alma görevlileri var. O görevliler kendi aralarında bir WhatsApp grubu kurmuş. Fiyatları belirliyorlar. Yumurta fiyatlarını 4 kişi belirliyor Türkiye'de. Peki yumurta üreticileri ne diyor? 'Fiyatlar düştü. Biz ndüşürdük, geriye çekildi. O zam kalmadı. Marketlere bakın siz' diyordu." ifadelerini kullandı.

TGRT Haber'den yumurta haberi: Zincir marketler kartel oldu VİDEO