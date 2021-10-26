TGSP'den 'dindar mısın' anketi

Yapılan gençlik araştırmasında dindar değilim diyenlerin sayısı artış gösterdi.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), gençler arasında bir araştırmaya imza attı.

“Türkiye Gençlik Profili” araştırması adı altında 15-30 yaş arasına dindar mısın değil misin sorusu yönlendirildi.

8 bin kişin katıldığı anket sonuçları, kendisini İslamcı/dindar olarak tanımlayanların oranı yüzde 50,8 iken dindar değilim diyenlerin toplam oranı da yüzde 14.4 olarak karşımıza çıktı.

DİNDAR DEĞİLİM DİYENLERİN SAYISI ARTTI

Araştırmasının en çarpıcı sonucu 2018'de yüzde 9,9 olan "Dindar değilim" oranı bu yıl yüzde 14.4'e çıkarken, 4 puan üzerinde bir yükseliş var.

SONUÇLAR İSE ŞU ŞEKİLDE;

Oldukça dindarım; 9,6

Dindarım; 41,2

Ne dindarım ne değilim; 34,9

Dindar değilim; 8,4

Hiç dindar değilim; 6,0