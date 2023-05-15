The Economist seçim sonrasında twitter kapak fotoğrafını kaldırdı Seçim sürecinde Türkiye siyasetine yön vermeye çabalayan İngiliz The Economist dergisi seçimin ardından Erdoğan gitmeli" ve "Demokrasiyi koru" ifadelerini içeren dergi kapağını değiştirdi.

ensonhaber.com

Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde milletvekillerini belirlerken cumhurbaşkanı adaylarının seçim sürecinde ikinci tura kaldı.

Hareketli geçen seçim süreci dünya basınına da yansımıştı.

İngiltere merkezli medya organlarında olan The Economist 14 Mayıs seçimleri öncesi cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek niteliğinde analizler yer verdi.

The Economist dergisi seçim süreci boyunca Türkiye'deki seçimlere yer verdi ve bunun “2023’ün en önemli seçimi” olduğunu yazmıştı.

Derginin kapağında Türk bayrağının yanı sıra “Erdoğan gitmeli”, “Demokrasiyi kurtarın” ve “Oy verin!” ifadelerinin birer çıkartma üzerinde yer aldığı bir görsel de kullanılmıştı.

Başyazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi kaybetmesinin "tüm dünyada demokratlara umut vereceği, diktatörlerin seçimle gidebileceğini göstereceği" belirtilmişti.

Kapak fotoğrafını kaldırdı

The Economist'in Twitter kapak fotoğrafında bu içerikleri kullanması kendi ülkesi dahil Türkiye'den sert tepkileri beraberinde getirmişti.

Seçim sonuçlarının yavaş yavaş açılmasıyla birlikte yurt dışı basın organları da yazılarını değiştirmeye başladı.

Yurt dışı sandıklarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na fark attığını gören The Economist Twitter kapak fotoğrafını kaldırdı.