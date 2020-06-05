The Economist, Türkiye’nin koronavirüs başarısını övdü

Türkiye’nin yıllardır sağlık sistemine yaptığı yatırımların meyvesini, salgınla mücadelede topladığını belirten haftalık dergi, uyguladığı doğru stratejiyle Avrupa’ya ders verdiğini söyledi.

Economist dergisi, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle mücadele planını överek, Ankara'nın uyguladığı stratejinin işe yaradığını, ölüm sayılarının diğer ülkelerin gerisinde olduğunu ve yapılan yatırımlar sayesinde salgın sırasında hiçbir zaman hastanelerin kapasitelerinin aşılmadığını yazdı.

Dergide "Türkiye'nin pandemi konusunda doğru yaptıkları" başlığıyla yer alan yazıda, Ankara'nın salgını birçok ülkeden çok daha iyi idare ettiği belirtildi.

"EKONOMİYİ BLOKE ETMEDEN BAŞARDI"

Türkiye'nin katı bir karantina uygulamasına karşı çıktığı belirtilen yazıda, "Yetkililer, bütün ekonomiyi komaya sokmak yerine, gençler ve yaşlılara evde kalmalarını söyledi ve tüketiciyle doğrudan muhatap olunan işletmelerde çalışanlar hariç herkesten işe gelmelerini istedi. En büyük şehirlerde hafta sonları ve tatillerde sokağa çıkma yasağı uygulandı." ifadesi kullanıldı.

"TÜRKİYE YAŞLILARINA İYİ BAKIYOR"

İyi bir planlamayla, pandemide yoğun risk grubu oluşturan 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan erken önlemlerin, kısıtlı dışarı çıkma saati uygulamasıyla da başarıya ulaştığının belirtildiği yazıda bu stratejinin de başarıya ulaştığı vurgusu yer aldı.

Türkiye'nin İngiltere'den 10 kat daha iyi durumda olduğu vurgulanan yazıda, Avrupa ve Amerika'nın aksine çok az sayıda Türk'ün bakımevlerinde yaşadığına işaret edilerek yaş faktörüne de dikkat çekildi.

HASTANE AĞLARI VE SAĞLIK SİSTEMİNİN BAŞARISI

Bir salgın sırasında fabrikalarını açık tutan herhangi bir ülkenin sağlık sisteminin olası sonuçlarla başa çıkabileceğinden emin olması gerektiği belirtilen yazıya şöyle devam edildi:

"Türkiye bu zorluğun üstesinden geldi. Son 20 yıl içinde Sayın Erdoğan ve hükümetleri, sağlık hizmetleri için 10 milyarlarca dolar akıttı ve son olarak uluslararası havaalanları büyüklüğünde bir hastane ağı kurdu. Bunların sonuncusu 21 Mayıs'ta hizmete açıldı ve altıda biri yoğun bakım ünitesinden oluşan yaklaşık 2 bin 700 yatak kapasitesi sağladı."