The Economist, TÜSİAD'ın diliyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

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Batı medyası, Türkiye'deki gelişmeleri yakından izliyor..

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, 13 Şubat'ta gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmasında 'Modern devletin temelinde hukukun üstünlüğü vardır.' sözleriyle hükümeti eleştirdi.

Hükümetin ekonomi ve hukuk politikalarını eleştirilerek, 'Eski Türkiye' olarak adlandırılan AK Parti öncesi sermaye gruplarının siyasete yön verdiği dönemleri hatırlatan açıklamalar, gündeme bomba gibi düştü..

Hükümete adeta parmak sallayan sözler sonrası tepkiler çığ gibi büyürken, İngiltere merkezli yayın organı The Economist dergisi yeni bir skandala imza attı..

TÜSİAD'IN DİLİYLE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Economist, TÜSİAD'ın diliyle yayınladığı haberiyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı..

"TÜRKİYE'DE YENİ BİR BASKI DALGASI GÜÇLENİYOR"

"Türkiye'de yeni bir baskı dalgası güçleniyor" başlığıyla yer verilen haberde, bağımsız yargı kararları eleştiriliyor.

Ayşe Barım'ın tutukluluğuyla başlayan haber, sırasıyla terör soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li belediye yöneticileri ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nı tehdit etmesi nedeniyle yargılanan Ekrem İmamoğlu ile devam ediyor.

Özellikle Türkiye'nin dünya çapında başarı kazanan dizi sektörünü doğrudan hedef alan ve siyasi bir operasyonun zeminini hazırlamayı amaçlayan bu girişim, Türkiye'ye yönelik küresel kumpasların yeni bir versiyonu olarak gözüküyor.

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