The Guardian Weekly Saraçhane olaylarını kapağına taşıdı

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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları ve Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının yankıları sürüyor.

Atılan adımlardan hemen sonra CHP'nin sokak çağrısı, İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de yaşanan sokak olaylarına neden oldu.

Saraçhane'deki olaylar Türkiye'ye yayıldı. Ankara'da ODTÜ öğrencileri, İzmir'de ve diğer birçok ilde muhalefetin provokasyonları ile sokaklara çıktı, polisele karşı karşıya geldi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN BATI MEDYASINA TÜRKİYE ŞİKAYETLERİ

Bu süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel de BBC'den DW Türkçe'ye japon medyasından CNN'e başta Batı olmak üzere sayısız yabancı basın kuruluşuna röportaj vererek Türkiye'yi şikayet etti.

Özgür Özel'in bu Batı medyasına şikayetleri ve sokak olaylarında sembolik fotoğraf karesi verme uğraşları akıllara Gezi olaylarını getirdi.

Saraçhanedeki olaylarda provokatörlerden birinin semazen kıyafetleri ve gaz maskesi ile polis barikatının önünde poz vermesi tüm Batı medyasının aradığı kareyi verdi.

THE GUARDİAN'IN KAPAĞI

O kare son olarak The Guardian'ın haftalık dergisine kapak oldu.

Derginin kapağında "Bu Türk demokrasisinin sonu mu?" sorusu soruldu.

"NEREYİ BULSAM KONUŞUYORUM"

Derginin bu kapağı akılara Özgür Özel'in "Japonya’nın yolda trende basılan adalara kadar ulaşan 8 buçuk milyon tirajlı gazetesine de konuştum, Almanlara da İngilizlere de Fransızlara da. Nereyi bulursam konuşuyorum. Anlattığım Türkiye’nin iç meseleleri değildir. Anlattığım Türkiye’deki darbe girişimidir." ifadeleri geldi.