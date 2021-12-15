- Haberler
- Gündem Haberleri
- THK başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi
THK başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi
Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçının istifa dilekçesi değerlendirildi. Görevden alınan Aşçı'nın yerine Ali Yüksel atandı.
- Haber Merkezi
- 15.12.2021 - 12:52
- Güncelleme : 15.12.2021 - 13:11
Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, 1 Eylül'de istifasının kabulu için dilekçe yazmıştı.
GÖREVDEN ALINDI
3,5 ay ardından Ankara 9. Sulk Hukuk Mahkemesi, istifasını isteyen Cenap Aşçının dilekçesini değerlendirilerek görevden aldı.
ALİ YÜKSEL ATANDI
Cenap Aşçı'nın görevini ise Ali Yüksel devam ettirecek.