Euro
16.5655
2.18%
Dolar
14.6851
2.01%
Altın
834.49
1.81%
Borsa
2.167
0.44%
Bitcoin
717.345
4.96%
BTXN Coin
40.00
-1.69%
7ºC
İstanbul
Hafif yağmur 7 C

    THK başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

    Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçının istifa dilekçesi değerlendirildi. Görevden alınan Aşçı'nın yerine Ali Yüksel atandı.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2021 - 12:52
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 13:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    THK başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

    Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, 1 Eylül'de istifasının kabulu için dilekçe yazmıştı.

    GÖREVDEN ALINDI

    3,5 ay ardından Ankara 9. Sulk Hukuk Mahkemesi, istifasını isteyen Cenap Aşçının dilekçesini değerlendirilerek görevden aldı.

    ALİ YÜKSEL ATANDI

    Cenap Aşçı'nın görevini ise Ali Yüksel devam ettirecek.

    THK başkanı Cenap Aşçı nın istifası kabul edildi #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir