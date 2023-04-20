Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer iade edildi

Türkiye gündemine oturan Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, hakkında son günlerde yeni gelişmeler yaşanmaya ediyor.
Thodex kurucusu Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranıyordu.
Özer, kaçtığı Arnavutluk’ta ağustos ayında yakalandı.
Binlerce kişi dolandırarak mağdur eden Özer’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili yargı süreci sona erdi.
Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, temyiz mahkemesinin Türkiye’ye iade edilme kararına itiraz eden Özer’in talebini karara bağladı.
2 suçtan yargılanıyor
Arnavutluk Yüksek Mahkemesi’nden 15 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, Özer'in iade kararının bozulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurduğu duyurulmuştu.
Özer'in "suç örgütü kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları nedeniyle Türkiye’ye iade edilmesi istenmişti..
Teslim alındı
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i Türk İnterpol yetkilileri tarafından teslim alındı, Türkiye'ye getiriliyor.
İade süreci şu şekildeydi
Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalandı. Elbasan Asliye Mahkemesinin 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar, 14 Eylül 2022'de Özer'in avukatlarınca temyize götürüldü. Dıraç Temyiz Mahkemesi 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onadı.
Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmiş, Özer ise 7 Aralık 2022'de bu kararı temyize götürmüştü.
Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesindeki duruşma, 16, 20, 27 ve 30 Aralık 2022'de görüldü. Dıraç Temyiz Mahkemesi, 30 Aralık'taki 2022'deki duruşmada Özer’in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin kararı onayladı.
Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin karara yönelik yaptığı itirazı reddetti.