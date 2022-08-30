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    Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir? Hangi ülkede yakalandı?

    Uzun zamandır aranan THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı.Peki kimdir Faruk Fatih Özer nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilen hayatı..
    • 30.08.2022 - 13:24
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    Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir? Hangi ülkede yakalandı?

    Kripto para borsası THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer, geçtiğimiz sene binlerce kişiyi dolandırarak kayıplara karışmıştı.Faruk Fatih Özer bugün Arnavutluk'ta yakalandı.

    Arnavutluk polisi, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandığını duyurdu.

    Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığınca Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesi için işlemlere başlandı.Bu olayların ardından Faruk Fatih Özer'in hayarı merak konusu oldu.Peki kimdir Fatih Özer? İşte cevabı..

    Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir? Hangi ülkede yakalandı? #1

    Faruk Fatih Özer kimdir?

    Faruk Fatih Özer, 1994 yılında Kocaeli'de dünyaya geldi.2008 yılında Koineks isimli kripto para borsası şirketini kurarak girişim yapan Fatih Özer 2017 yılında Thodex’i kurdu ve Koineks’te bulunan tüm üyeleri Thodex’e taşıdı.

    2021 yılında şirketi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 390 bin üyesinden topladığı 2 milyar dolar ile kaçtığı anlaşılan Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı.

    23 Nisan 2021'de Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan Fatih Özer bugün Arnavutluk polisi tarafından Arnavutluk'un Vlora şehrinde yakalandı.


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