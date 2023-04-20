Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye getirildi

Binlerce kişi dolandırarak mağdur eden Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye'de yargı süreci başlıyor.
Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, kurduğu kripto para sitesiyle 400 bin kişiye ait milyonlarca dolar değerindeki kripto parayla yurt dışına kaçtı.
Bunun üzerine dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle arandı.
Arnavutluk'ta yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalandı.
Elbasan Asliye Mahkemesinin 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar, 14 Eylül 2022'de Özer'in avukatlarınca temyize götürüldü.
Dıraç Temyiz Mahkemesi 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onadı.
30 Aralık'taki 2022'de iadesine karar verildi
Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmiş, Özer ise 7 Aralık 2022'de bu kararı temyize götürmüştü.
Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesindeki duruşma, 16, 20, 27 ve 30 Aralık 2022'de görüldü. Dıraç Temyiz Mahkemesi, 30 Aralık'taki 2022'deki duruşmada Özer’in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin kararı onayladı.
Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin karara yönelik yaptığı itirazı reddetti.
İstanbul Havalimanı'na getirildi
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i Türk İnterpol yetkilileri tarafından teslim alındı.
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer İstanbul Havalimanı'na getirildi.
Özer, İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülecek.