Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine onay Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verildi. Özer, Tiran Interpol ofisi tarafından 3 Mayıs'a kadar iade edilecek.

ensonhaber.com Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan ve ağustos ayında Arnavutluk’ta yakalanan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili yargı süreci sona erdi. Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, temyiz mahkemesinin Türkiye’ye iade edilme kararına itiraz eden Özer’in talebini karara bağladı. Mahkemenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebinin reddedildiği duyuruldu. 3 Mayıs'a kadar Türkiye'ye iade edilecek Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'ye iade kararını onayladı. Özer, Tiran Interpol ofisi tarafından 3 Mayıs'a kadar iade edilecek. Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılıktan yargılanıyor Arnavutluk Yüksek Mahkemesi’nden 15 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, Özer'in iade kararının bozulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurduğu duyurulmuştu. Özer'in "suç örgütü kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları nedeniyle Türkiye’ye iade edilmesi istenmişti..