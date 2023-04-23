Thodex kurucusu Fatih Faruk Özer: Ben dolandırıcı değilim, kimseyi dolandırmadım

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, kurduğu kripto para sitesiyle 400 bin kişiye ait milyonlarca dolar değerindeki kripto parayla yurt dışına kaçtı.
Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalandı.
Thodex vurguncusu Özer, geçtiğimiz gün Türkiye'ye iade edildi.
Arnavutluk'ta yakalandı: Türkiye'ye iadesi yapıldı
Binlerce kişi dolandıraran Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye'de yargı süreci başladı.
Türkiye'de çok sayıda kişiyi 253 milyon dolar dolandıran Thodex para borsası kurucusu Faruk Fatih Özer'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edildi
Özer, sabah saatlerinde önce sağlık raporu için hastaneye götürüldü.
Burada raporu alınan Özer daha sonra yeniden emniyete getirildi.
Özer evrakları tamamlandıktan sonra Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
"Dolandırıcı değilim, kimseyi dolandırmadım"
Özer'in Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, "Ben dolandırıcı değilim, kimseyi dolandırmadım. Susma hakkımı kullanıyorum. İfademi mahkemede vereceğim" dediği öğrenildi.