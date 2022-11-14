Türkiye'ye iadesi beklenen Fatih Özer davasında görülen 5'inci duruşma hakimi, duruşmayı 17 Kasım tarihine erteledi.

Arnavutluk'ta 30 Ağustos tarihinde gözaltına alınan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer davasında bir yeni gelişme daha yaşandı.

lbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Kırmızı Bülten'le aranan Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş, karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de, Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.

Türkiye'ye iade edilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

Thodex kurucusu Fatih Özer'in duruşması ertelendi VİDEO



Duruşma ertelendi

Faruk Fatih Özer'in Elbasan Asliye Mahkemesi'nde yapılan duruşmasını, hakim Elis Dine yönetti.

Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili bugün görülen duruşması, 17 Kasım'a ertelendi. Mahkeme kaynaklarına göre, nihai karar 17 Kasım'daki duruşmada açıklanacak.

4 duruşma görüldü

Bir önceki duruşmalar 6, 21 Ekim, 1 ve 10 Kasım'da görülmüştü.

Elbasan Başsavcılığı, tutukluluğu devam eden Özer'in Türkiye'ye iade edilmesini talep ediyor.