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    Thodex kurucusu Fatih Özer'in duruşması ertelendi

    Türkiye'ye iadesi beklenen Fatih Özer davasında görülen 5'inci duruşma hakimi, duruşmayı 17 Kasım tarihine erteledi.
    • 14.11.2022 - 14:11
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 14:18
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    Thodex kurucusu Fatih Özer'in duruşması ertelendi

    Arnavutluk'ta 30 Ağustos tarihinde gözaltına alınan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer davasında bir yeni gelişme daha yaşandı.

    lbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Kırmızı Bülten'le aranan Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş, karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

    Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de, Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.

    Türkiye'ye iade edilecek

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

    Thodex kurucusu Fatih Özer'in duruşması ertelendi VİDEO

    Duruşma ertelendi

    Faruk Fatih Özer'in Elbasan Asliye Mahkemesi'nde yapılan duruşmasını, hakim Elis Dine yönetti.

    Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili bugün görülen duruşması, 17 Kasım'a ertelendi. Mahkeme kaynaklarına göre, nihai karar 17 Kasım'daki duruşmada açıklanacak.

    4 duruşma görüldü

    Bir önceki duruşmalar 6, 21 Ekim, 1 ve 10 Kasım'da görülmüştü.

    Elbasan Başsavcılığı, tutukluluğu devam eden Özer'in Türkiye'ye iade edilmesini talep ediyor.

    Thodex kurucusu Fatih Özer in duruşması ertelendi #1


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