Thodex olayı nedir? Yerli kripto borsası Thodex'de neler oluyor, neden işlem yapılamıyor?

Thodex olayı nedir? Yerli kripto borsası Thodex'de neler oluyor, neden işlem yapılamıyor?

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla yurtdışına kaçtığı iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Thodex olayı nedir? sorusu gündeme geldi. Peki, Thodex olayı nedir?

Çiftlik Bank'ın ardından bir dolandırıcılık hikayesi daha mı? dedirten cinsten bir olay yaşandı.

Türkiye’de en çok kullanılan kripto para borsalarından biri olan Thodex'in kullanıcıları, hesaplarına ulaşamayınca savcılıklara ulaşarak şikayette bulundu.

Müvekkilleri adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduğunu açıklayan Avukat Oğuz Evren Kılıç, ''Thodex’in kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan akşamı yurtdışına çıktığını öğrendik'' dedi.

Bu haberin ardından milyonlarca vatandaşın gündeminde, 'Thodex olayı nedir? Yerli kripto borsası Thodex'de neler oluyor, neden işlem yapılamıyor?' sorusu yer aldı.

Twitter'da da en çok konuşulan konular listesinin başında yer alan olayın ayrıntıları merak ediliyor.

Peki, Thodex olayı nedir? Yerli kripto borsası Thodex'de neler oluyor, neden işlem yapılamıyor? İşte detaylar...

THODEX OLAYI NEDİR?

Thodex, geçtiğimiz haftalarda 2 milyon adet Dogecoin dağıtma kararı aldığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından şirketin bu dağıtımı gerçekleştireceği hafta para yatırma, çekme ve transfer işlemlerinde aksaklıklar yaşanmaya başlandı.

Günlerce süren bu aksaklıklar üzerine şirket, 19 Nisan'da hem sitesi hem de sosyal medya hesapları üzerinden ''Dogecoin Bakım Çalışması Hakkında Önemli Bilgilendirme'' başlıklı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Doge işlemlerinde kısa süreli bir bakım çalışması gerçekleştirdikleri, bunun planlı bir bakım olduğu ve akşam 20.00'de başlayarak 6 saat süreceği bildirildi.

Açıklamada belirtilen 6 saatlik süre zarfının sonunda, gece saat 02.00'den sonra hesaplarına giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, hesaplarına ulaşamadı ve ardından kullanıcılar boş bir sayfayla karşılaştı.

Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından şirketten yeni bir açıklama daha yapıldı. Yapılan açıklamada, “Dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri, uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç 4-5 gün sürecektir. İnternette yer alan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığı, şirketimizin faaliyetlerine daha güçlü olarak devam ettiği, kullanıcılarımızın varlıkları konusunda endişeye kapılacak herhangi bir durum olmadığını bilgilerinize sunarız.” ifadeleri yer aldı.

Yapılan açıklama sonrasında şirkete ve yöneticilere ulaşamayan kullanıcılar, emniyet ve savcılıklara koştu.

THODEX'İN KURUCUSU FARUK FATİH ÖZER YUTDIŞINA KAÇTI İDDİASI

Müvekkilleri adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduğunu belirten Avukat Oğuz Evren Kılıç, ''Thodex’in kurucusu ve CEO’su olan Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan saat 17.57'de yurtdışına çıktığını öğrendik.'' dedi.

Kullanıcılar, Twitter'da trend topic olan Thodex başlığı altında, şirketin kurucusunun kaçtığını iddia ederek yüzlerce paylaşımda bulundu. Bu gelişme, yeni bir Çiftlikbank vakası olarak da yorumlandı. Yüzde 30 düşük fiyatla, toplamda 489 bin dolarlık doge satışı gerçekleştirildiği ve bunun da kaçış öncesi bir hazırlık olduğu yönünde iddialar da ortaya atıldı.

Geçen ocak ayında verdiği bir röportajda işlem hacminin 97.2 milyar TL'ye ulaştığını açıklayan Thodex kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer, şirketin kayıtlı kullanıcı sayısının 400 bine çıktığını ve yurtdışındaki üye sayısının da 4 bini aştığını ifade etmişti.

Uzmanlar, on binlerce mağdurun söz konusu olabileceğini belirterek tüm bu paylaşımlar yapılırken şirketten bir açıklama gelmemesini olağan dışı buldu.

TWİTTER HESABINI KAPATTI

Twitter hesabını kapatan Özer, Instagram'daki tüm paylaşımlarını da sildi. Bunun üzerine kullanıcılar, hukuki yola başvurmaya başladı.

HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIK

Müvekkilleri adına başvuruda bulunanlar arasında, Ankara Barosu Sermaye Piyasası ve Finans Hukuku Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Oğuz Evren Kılıç da bulunuyor.

Söz konusu olaya ilişkin açıklama yapan Kılıç, ''Müvekkillerimizin başvurusu ve talebi üzerine Thodex isimli kripto para borsasının sahibi olan Koineks A.Ş. ortakları ve yetkilileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunduk. Söz konusu şahıslar ile Koineks A.Ş.’ye ait alacaklara, varlıklara ve hesaplara tedbiren el konulması talebimizi ilettik. Konuyla ilgili hukuki süreci başlatmış bulunuyoruz.'' dedi.

''SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN''

Başta İstanbul olmak üzere diğer savcılıklara da çok fazla sayıda suç duyurusu yapıldığı belirtildi. Thodex kullanıcılarının hak arama yollarına başvurmaları uyarısında bulunan Avukat Kılıç, şunları kaydetti:

''Savcılığa suç duyurusunda bulunulmalı. Hesabınızdaki meblağa göre tüketici hakem heyetlerine başvurun ya da tüketici mahkemelerine dava açın.''

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Ali Kırık da büyük bir mağduriyetin ortaya çıkabileceğini söyledi. Kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri yürütüldüğünü vurgulayan Kırık, bu amaçla özel kampanyalar ve hediye coin vaad ederek kullanıcı sayısının artırıldığını söyledi.