'THODEX' operasyonunda çember daralıyor

Milyonluk vurgunla kayıplara karışan Faruk Fatih Özer’e yönelik devam eden operasyonda, sona yaklaşıldığı belirtildi.

108 milyon dolarlık vurgunla Arnavutluk'a kaçan THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına ilişkin başlatılan operasyonda son sayılı günler...

Söz konusu operasyon Tiran merkezli 4 ülkede devam ediyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre; operasyonun birkaç gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.

48 SAAT İÇİNDE İADESİ YAPILACAK

Faruk Fatih Özer yakalandığında ilk olarak Arnavutluk adli makamlarının karşısına çıkarılacak. Ancak Arnavutluk sınırları içinde bir suç işlemediği için bu ülkede yargılanmayacak.

Kırmızı bültenle aranan Özer’in pasaportu tahditli olduğundan, kendisine yeni pasaport çıkartılacak. Ardından da İnterpol'e teslim edilecek. 48 saat içinde Türkiye'ye iadesi gerçekleşecek.

Özer'e Arnavutluk'ta yardım edenlerin adli işlemleri ise bu ülkede gerçekleşecek. Şüpheliler ifadelerinin ardından bu ülkenin mahkemelerine çıkarılacak.