Thodex soruşturması kapsamında aranan Rana Azap yakalandı

Şirketin finans uzmanı olan ve hakkında yakalama kararı bulunan firari Rana Azap, gözaltına alındı.

Yaklaşık 400 bin kişinin mağdur olduğu kripto para borsası Thodex’le ilgili soruşturmada sona yaklaşılıyor...

Daha önce ifadeleri alınan şirket çalışanları, Faruk Fatih Özer’in bu işte yalnız olmadığını, firari şüpheli şirket yöneticileriyle ortak hareket ettiklerini anlatmıştı.

Bunun üzerine Özer ile iş birliği yapan ve verecekleri ifadeler önem taşıyan 3 kritik isimden 2'si yakalandı.

FİNANS UZMANI VE YAZILIMCI YAKALANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden firari konumda bulunan şirketin finans uzmanı Rana Azap ile şirketin yazılımcısı Oral Çınar polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Azap'ın ve Çınar'ın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.