Thodex soruşturması: Rana Azap'ın tutuklanma talebine ret

Thodex'in finans çalışanı Rana Azap'ın serbest bırakılmasına itiraz eden savcılığın talebini değerlendiren hakimlik, tutuklama talebini reddetti.

Yaklaşık 400 bin kişinin dolandırıldığı Thodex soruşturması kapsamında, şirketin finans departmanında çalışan şüpheli Rana Azap gözaltına alınmıştı.

Rana Azap, 19 Mayıs'ta "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

SERBEST KALDI, SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Hakimlik, Azap'ın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe olmuşsa da suç vasfının ve delil durumunun şüpheli lehine değişme ihtimalini göz önüne alarak tutuklama talebinin reddine karar vermişti. Hakimlik, şüpheli Azap'ın yurt dışına çıkmamak ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar vermişti. Savcılık, 20 Mayıs günü şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etmişti.

TUTUKLANMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Azap'ın hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi yönündeki itirazını değerlendirdi. Hakimlik, şirketin Azap'ı adli kontrolle serbest bırakan Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında düzeltilecek bir husus bulunmadığına kanaat getirerek, savcının itirazını reddetti.