THODEX soruşturmasında 6 şüpheliye tutuklama talebi

Kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında, 62 şüpheliden 6’sı tutuklama, 22’si adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

THODEX kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar kripto parayla yurt dışına kaçması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 70 şüpheliden 62'sinin Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.

6 TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık 6 şüpheliyi, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "Suç örgütü kurma" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

22 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL TALEBİYLE SEVK OLDU

Savcılık, 22 şüpheliyi de "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 'Yurt dışına çıkmamak' şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

34 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Savcılık, ifadelerinin alınmasının ardından 34 şüpheliyi de serbest bıraktı. Şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri devam ediyor.

İstanbul merkezli THODEX operasyonu VİDEO