Thodex soruşturmasında banka hesaplarına tedbir konuldu

Başsavcılık, şirkete ve sahibi Faruk Fatih Özer'e yönelik alınan kararla ilgili açıklama yaptı.

Yerli kripto para borsası Thodex’in, çok sayıda yatırımcısını dolandırdığı iddiasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütülüyor.

Başsavcılık, soruşturmanın gidişatıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu şirketin 120’den fazla ülkede faaliyet gösterdiğinin belirlendiği kaydedildi.

"BANKA HESAPLARINA TEDBİR KONULDU"



Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı, Arnavutluk’a gittiği belirlenen şahsın bu ülkeden iadesi istendiği ve şüpheli şahsa ait banka hesaplarına tedbir konulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Şahsın uluslararası düzeyde (kırmızı bültenle) aranıp yakalanmasını sağlamak amacıyla gerekli adli girişimler yapılmıştır. Mahkeme kararı üzerine Adalet Bakanlığınca gerekli yasal prosedürler işletilerek şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, Arnavutluk’a gittiği belirlenen şahsın Arnavutluk’tan iadesi istenmiştir. Ayrıca adı geçen şirkete ve şüpheli şahsa ait banka hesaplarına tedbir konulmuştur” ifadelerine yer verildi.

"120'DEN FAZLA ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERDİĞİ BELİRLENDİ"

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “Soruşturma kapsamında şirket sahibi olan şüpheli F.F.Ö’nün 20.04.2021 günü yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanmış, ayrıca şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmiştir. Temin edilen ilk bilgilere göre bu firmanın 2017 yılında F.F.Ö. tarafından Koineks Teknoloji A.Ş. ismiyle kurulduğu ve 2020 yılında da yurt dışına açıldığı, Koineks ismiyle kurulan şirketin ismini Thodex olarak değiştirdiği, 120’den fazla ülkede faaliyet gösterdiği belirlenmiştir” denildi.





"9 İLDE YAPILAN OPERASYONDA 65 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Adı geçen şirket bünyesinde çalıştığı belirlenen 80 kişinin yakalanması, bu kişiler nezdinde bulunan suç eşyalarına el konulması ve dijital materyallerin incelenmesi amacıyla kolluk ekiplerine gerekli talimatların verildiğinin vurgulandığı açıklamada, “9 ilde eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Şu an itibariyle 65 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılmasını ve tüm sorumlular hakkında yasal işlemlerin yapılmasını temin amacıyla gereken tüm işlemler aralıksız olarak ve titizlikle sürdürülmektedir” denildi.