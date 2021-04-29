Thodex soruşturmasında 13 şüpheliden aralarında şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

Kripto para borsası ‘Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yatırımcılarını 108 milyon dolar dolandırarak yurt dışına kaçmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada kapsamında gözaltına firari Özer’in abisi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer’in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANARAK MAHKEMEYE SEVK EDİLMİŞTİ

İfade işlemleri tamamlanan firari kurucu Faruk Fatih Özer’in abisi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer’in de aralarında bulunduğu 9 şüpheli, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

KARDEŞLER DAHİL 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Tutuklama talebiyle sevk edilen 13 şüpheliden aralarında kardeşler Güven Özer ve Serap Özer’in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

THODEX soruşturmasında tutuklama VİDEO

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ÖZER KARDEŞLERİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan soruşturmada, kız kardeşi Serap Özer ve abisi Gökhan Özer’in ifadeleri ortaya çıktı.

İŞLERİN KÖTÜ GİTTİĞİNİ, ŞİRKETİ DEVRETMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER

DHA muhabirinin haberine göre, tutuklanan Özer kardeşler, firari Faruk Fatih Özer’in son günlerde işlerinin kötü gittiğini, şirketi devretmeyi ya da ortak bulmayı düşündüğünü söylediğini anlattılar. Özer’in 18 Nisan’da şirketin tüm belgelerini istediği de ifadelerde ortaya çıktı.

"ŞİRKETİN TÜM BELGELERİNİ YANINDA GÖTÜRDÜ"

Şirketin tek yöneticisinin kardeşi olduğunu söyleyen Serap Özer, kendisinin yaklaşık 3 yıldır ofis işlerini yürüttüğünü söyledi. Muhasebe işlerini farklı bir firmanın yaptığını kendisinin ise aracı olduğunu ifade etti.

Faruk Fatih Özer’in 18 Nisan 2021 tarihinden itibaren şirkete ait hacklenme raporu, şirket davalarıyla ilgili dökümanlar, mizan ve bütçeye ilişkin belgeler, karar, pay, genel kurul defterini istediğini söyleyen Serap Özer, kardeşinin bu belgeleri yanında götürdüğünü bildiğini söyledi. Faruk Fatih Özer’in yurt dışına gideceğini söylemediğini anlatan Serap Özer, şirketteki işlerin kötüye gittiğini yurt dışında ortak aradığırı birkaç yabancı bankayla görüştüğünü söylediğini belirtti.

"BENDEN HESAP AÇMAMI İSTEDİ, ONLARI KULLANDI"

Özer’in abisi Gökhan Özer ise, kendisine ait bir reklam danışmanlık şirketi olduğunu, Thodex ile hiçbir bağlantısı olmadığını söyledi. Kardeşinin kendisinden hesap açmasını isteyip bu hesaplarını kullandığını anlatan Gökhan Özer, hesaplarla ilgili de herhangi bir bilgisi olmadığını belirtti.

Kardeşinin kendi şirketinde tek başına yetkili olduğunu söyleyen Gökhan Özer, son dönemlerde işlerin kötü gittiğini ve şirketi tamamen devretmeye karar verdiğini veya ortak bulacağını anlattığını bildirdi. Gideceğine ilişkin de herhangi bir bilgisi olmadığını söyleyen Özer üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.