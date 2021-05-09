Thodex’in kurucusu Faruk Fahri Özer'e yardım eden kişi yakalandı

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'le birlikte otelde güvenlik kamerasına yansıyan Altjan Canaj yakalandı. Canaj ilk sorgusunda, Özer'e yardımcı olduğunu itiraf etti.

Kripto para borsası Thodex’in firari kurucusu Faruk Fatih Özer’in, yatırımcılarını milyonlarca dolar dolandırarak yurt dışına kaçmasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Halen Arnavutluk sınırları içerisinde olan ve 108 milyon dolarla kayıplara karışan Özer’in izi adım adım takip ediliyor. Özer'e yardım eden Arnavut vatandaşları bir bir yakalanıyor.

ÖZER'E YARDIM EDEN KİŞİ YAKALANDI

Faruk Özer’in kaldığı otelde güvenlik kamerasına yansıyan kırmızı beyaz montlu Arnavutluk vatandaşı Altjan Canaj (Altyan Canay) adlı kişi yakalandı.

İTİRAF ETTİ

TRT Haber'den Ceyda Muslu'nun haberine göre Canaj, kaçışta asıl pay sahibi olan Edevaldo Haxhiu adlı kişiyle Faruk Fatih Özer’e yardımcı olduklarını itiraf etti. Canaj, ifadesinde Faruk Özer’in suçlu olduğunu basında çıkan haberlerden sonra anladığını söyledi.

HAVALİMANINDAN ALIP OTELE YERLEŞTİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Thodex’in firari kurucusu Özer’i hatırlı bir arkadaşının isteğiyle havalimanında karşılayıp otele götürdüklerini anlattı. Canaj, basından Özer’in büyük bir dolandırıcılığın içinde olduğunu öğrenince, Edevaldo Haxhiu ile yeniden görüştüğünü söyledi. Korktukları için 15 gündür polisten kaçtığını ve saklandığını ifade etti.

ÖZER, ARNAVUTLUK'TA SAKLANIYOR

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’ta gıda ürünleri tedarikçisi bir firmanın yöneticisiyle birlikte saklanıyor.