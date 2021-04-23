Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi konuştu

Geçtiğimiz yıla kadar Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'le iletişim halinde olan eski sevgilisi Eslem Sena Nur, Özer'den böyle bir şey beklemediğini belirtti.

Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcılık vakalarından biri olarak değerlendirilen Thodex kripto para şirketi olayı, sıcaklığını koruyor.

391 bin kişinin işlem yaptığı şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'in, internet sistemlerini kapatması ve yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına kaçması gündemden düşmedi.

Olayla ilgili hukuki süreç ilerlerken, Özer'in eski sevgilisi de açıklamalarda bulundu.

"ÇOK EFENDİ BİR ÇOCUKTU, HİÇ BEKLEMEZDİM"

Eslem Sena Nur ismindeki genç kadın, yaşananların ardından firari Özer ile ilgili, "Çok efendi bir çocuktu, hiç beklemezdim." ifadelerini kullandı.

"BİZ AYRILDIKTAN SONRA BU İŞE GİRDİ"

Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre Özer'in Beykoz'da ailesiyle yaşadığını belirten Nur, "Kripto parayla ilgili hiçbir şey söylememişti. Kıskançlık yüzünden ayrılmıştık. Yurt dışında yazılım şirketi olduğunu söyledi. Singapur'du diye hatırlıyorum. Biz ayrıldıktan sonra bu işe girdi. Varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Geçtiğimiz yıl karantina döneminde tekrar görüşmek için aradı ama kabul etmedim." dedi.