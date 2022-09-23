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    Thodex'in vurguncusu Faruk Fatih Özer'in ablası konuştu

    Thodex'in vurguncusu Faruk Fatih Özer'in ablası konuştu

    Thodex davasında, bugün görülen duruşmada savunma yapan Faruk Fatih Özer'in ablası Serap Özer, "Tüm yetki Faruk Fatih Özer'deydi. Yurtdışına çıktığını bile medyadan öğrendim" dedi.
    • 23.09.2022 - 19:44
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    Binlerce kişiden topladığı 2 milyar dolarla Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk polisi tarafından yakalandı.

    Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle haklarında dava açılan yurt dışında tutuklu bulunan Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

    Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Güven Özer ve Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanık getirildi. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da katıldı.

    Serap Özer: Yurtdışına çıktığını bile medyadan öğrendim

    Faruk Fatih Özer’in ablası Serap Özer, kardeşi ile aralarında şakalaşma bile olmadığını sadece maaşlı muhasebe çalışanı olduğunu belirterek savunmasına başladı.

    18 aydır tutuklu olan Serap Özer, ''Tüm yetki Faruk Fatih Özer'deydi. Yurtdışına çıktığını bile medyadan öğrendim. Polis arayınca kendim gittim. Üzerime atılı suçlarla ilgili en ufak bir ilgim olsa, en başta Faruk Bey'le kaçmaz mıydım? Faruk Fatih Özer Mart ayından beri ödemeleri yapıyormuş. Zarar gidermeleri o yapıyor. Ben istesem bile yapamam çünkü, maaşlı çalışanıyım. Üzerime atılı hiçbir suçu kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

    Thodex in vurguncusu Faruk Fatih Özer in ablası konuştu #1

    Güven Özer: Hiçbirimizin suç işlediğine inanmıyorum

    Güven Özer ise savunmasında, "Dosya kapsamında 186 sanığın ifadesi alındı. Hiçbirimizin suç işlediğine inanmıyorum, tahliyemizi talep ediyorum." şeklinde konuştu. Şikayetçiler ise zararlarının karşılanmadığını belirterek sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade ettiler.

    Sanıkların tutukluluğu devam edecek

    Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, Faruk Fatih Özer hakkındaki kırmızı bülten kararının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

    Thodex in vurguncusu Faruk Fatih Özer in ablası konuştu #2

    İddianame

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan davanın iddianamesinde, Faruk Fatih Özer'in Thodex kripto para uygulaması üzerinden müşterilerini dolandırıp, Arnavutluk'a kaçması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

    268 sayfalık iddianamede Faruk Fatih Özer ile ağabeyi Güven Özer ve ablası Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanık, 2 bin 27 kişi ise müşteki sıfatıyla yer alıyor.

    İddianamede, Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) bünyesinde işlenen suçlardan toplam 356 milyon TL değerinde zarar oluştuğu kaydediliyor.

    İddianamede 21 sanığın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından toplamda 12 bin 164 yıldan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

    Thodex in vurguncusu Faruk Fatih Özer in ablası konuştu #3


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