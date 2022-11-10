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    Thodex'in vurguncusu Faruk Fatih Özer'in iade süreciyle ilgili duruşma ertelendi

    Arnavutluk'ta gözaltına alınan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 14 Kasım'a ertelendi.
    • 10.11.2022 - 18:48
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    Thodex'in vurguncusu Faruk Fatih Özer'in iade süreciyle ilgili duruşma ertelendi

    Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Elbasan Asliye Mahkemesinde yapılan duruşmayı, hakim Elis Dine yönetti.

    Duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Dine, Özer'in avukatının iki talepte bulunduğunu, bunlardan ilkinin bazı yazılı kararların tercümesi, diğerinin de Özer’in başka bir davada yargılanıp yargılanmadığı konusu ile ilgili Türk savcılığından daha fazla bilgi alınması olduğunu söyledi.

    Duruşma 14 Kasım'a ertelendi

    Taleplerden ilkinin duruşma esnasında gerçekleştiği bilgisini veren Dine, ikinci talebin ise reddedildiğini, çünkü Türk makamlarının güvenlik tedbirinin belirlenmesine ilişkin kararı ve iade dosyasının tamamını getirdiğini aktardı.

    AA'nın haberine göre; Dine, şu ifadeleri kullandı:

    "Duruşma bugün gerçekleşti, ancak tekrar ertelendi ve bir sonraki duruşma 14'ünde yapılacak. Duruşma, aranan ve gözaltında bulunan Faruk Fatih Özer'in avukatının, şahsımın hakim olarak uzaklaştırılması ve nihai sonuçların hazırlanması için zaman talep etmesi nedeniyle ertelendi.

    Uzaklaştırma, iki talebin mahkeme tarafından kanuna dayalı olmadıkları değerlendirilerek kabul edilmemesinden dolayı talep edildi."

    Thodex in vurguncusu Faruk Fatih Özer in iade süreciyle ilgili duruşma ertelendi #1

    Önceki duruşmalar 6 ve 21 Ekim'de yapıldı

    1 Kasım'da yapılan son duruşma, savunma tarafının dosyaları incelemek için tekrar süre talep etmesi nedeniyle bugüne ertelenmişti.

    Bir önceki duruşmalar 6 ve 21 Ekim'de yapılmıştı.

    Elbasan Başsavcılığı, tutukluluğu devam eden Özer'in Türkiye'ye iade edilmesini talep ediyor.

    Thodex in vurguncusu Faruk Fatih Özer in iade süreciyle ilgili duruşma ertelendi #2

    Arnavutluk'ta yakalanmıştı

    Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

    Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti. Bu karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

    Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

    Thodex in vurguncusu Faruk Fatih Özer in iade süreciyle ilgili duruşma ertelendi #3

    Thodex in vurguncusu Faruk Fatih Özer in iade süreciyle ilgili duruşma ertelendi #4


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