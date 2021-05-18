400 bin kişinin dolandırılması üzerine yakalanan şirketin yazılımcısı O.Ç., adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Thodex vurgunuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şirketin finans uzmanı Rana Azap'ın yakalanmasının ardından kritik 3 isimden biri olan O.Ç. de gözaltına alındı.

Firari konumda bulunan ve şirketin yazılımcısı olan O.Ç., polis ekiplerinin operasyonuyla Sarıyer'de yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

SERBEST KALDI

Soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadesi alınan O.Ç., "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından adli kontrol altına alınması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. O.Ç., hakimliğe gönderildiği sırada görüntü almaya çalışan basın mensuplarına el hareketi yaparak tepki gösterdi.

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, O.Ç'nin, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan, Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer ve yengesi Zuhal Özer'in yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Thodex'in yazılımcısı adli kontrolle serbest