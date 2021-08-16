THY, Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Afganistan uçuşlarını iptal etti. Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlar ise uçakla İstanbul'a getirildi.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahallelere girerek kentte kontrol sağlamaya başladı.

Yaşanan gelişme üzerine binlerce Afgan, ülkeyi terk etmek için yollara dökülerek Kabil’deki Hamid Karzai Havalimanı'na akın etti.

THY AFGANİSTAN UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ

Türk Hava Yolları (THY) da Türkiye'den Afganistan'a yapılması planlanan tarifeli uçuşları durdurdu.

TÜRK VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Ülkede bulunan Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikamet eden eden yabancı uyruklu vatandaşların tahliyesi için gece saatlerinde THY'ye ait bir uçak gönderildi. 324 yolcunun tahliyesini gerçekleştiren TC-JJM kuyruk tescilli uçak, saat 16.45'te İstanbul'a iniş yaptı.