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    THY, Avrupa ikinciliğini günlük bin 322 seferle aldı

    Pandemide yüksek tedbirlerle uçuşlarını sürdüren THY, günlük bin 322 uçuş yaparak Avrupa'da ikinci en çok uçan şirket oldu.
    • AA
    • 30.08.2021 - 18:03
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 18:11
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    THY, Avrupa ikinciliğini günlük bin 322 seferle aldı

    Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı hava yolu şirketleri de çok sayıda önlem aldı.

    Önlemler eşliğinde en çok uçuş yapan hava yolu şirketleri de belli oldu.

    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL), 23-29 Ağustos tarihleri arasındaki verilerine göre, Avrupa hava yolu trafiğindeki yükseliş devam ediyor.

    Söz konusu tarihlerde Avrupa'da 175 bin 384 uçuş gerçekleştirilirken, en çok uçuş yapan şirketlerden biri de Türk Hava Yolları (THY) oldu.

    RYANAİR AVRUPA'NIN EN ÇOK UÇAN ŞİRKETİ OLDU

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında, kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlanda hava yolu Ryanair, günlük 2 bin 318 seferle Avrupa'nın en çok uçan şirketi oldu.

    TÜRK HAVA YOLLARI AVRUPA'DA ÜST SIRALARDA

    Türk Hava Yolları (THY), günlük bin 322 uçuşla Ryanair'ı takip ederek ikinci sırada yer alırken, bin 186 seferle Easyjet üçüncü oldu.

    THY, Avrupa ikinciliğini günlük bin 322 seferle aldı #1

    PEGASUS 9'UNCU SIRADA

    Pegasus Hava Yolları da günlük 510 uçuşla listedenin 9. sırasında yer aldı.

    THY, Avrupa ikinciliğini günlük bin 322 seferle aldı #2

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