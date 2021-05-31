THY, Avrupa'da yine zirveye oturdu

Dünya havacılık sektöründe adını her yerde duyuran THY, 24-30 Mayıs verilerine göre 783 seferle Avrupa’da en çok uçuş yapan firma konumunu korudu.

Her geçen gün seferlerini artıran Türk Hava Yolları (THY), Avrupa’da rakiplerini geride bırakmaya devam ediyor.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü EUROCONTROL, 24-30 Mayıs dönemindeki hava yolu trafik verilerine ilişkin güncel verileri paylaştı.

ZİRVEDE YİNE THY VAR

Verilere göre THY, 783 sefer ile Avrupa'da en fazla uçuş yapan şirket olarak yeni bir başarıya daha imza attı.

THY'yi 458 seferle Ryanair takip ederken, listenin 3'üncü sırasında ise 439 seferle Lufthansa yer aldı.

EN FAZLA UÇUŞ YAPAN İLK 10 ŞİRKET

Günlük verilere göre Avrupa’da en çok uçuş yapan 10 firma:

