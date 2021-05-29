THY EuroLeague finali: Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?

THY EuroLeague finali: Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Rusya'nın CSKA Moskova takımını 89-86 mağlup eden Anadolu Efes finale yükseldi. Peki Anadolu Efes Barcelona EuroLeague final maçı ne zaman, saat kaçta?

Basketbol Turkish Airlines Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında, Rus ekibi CSKA Moskova ile karşı karşıya gelen temsilcimiz Anadolu Efes, CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup ederek finale yükseldi.

EuroLeague Final-four ikinci maçında ise Barcelona, Olimpia Milano'yu 84-82 mağlup etti.

Böylece THY Avrupa Ligi'nde üst üste 2. kez finale yükselen lacivert-beyazlılar, finalde Olimpia Milano'yu deviren Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

Basketbol severler, gözlerini karşılaşmanın yapılacağı tarihe çevirdi. Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt aranıyor.

Peki EuroLeague finali ne zaman oynanacak? Anadolu Efes Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Anadolu Efes Barcelona maçı hakkında bilgiler...

BARCELONA ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes Barcelona final karşılaşması, 30 Mayıs Pazar akşamı TSİ 21:30'da başlayacak.

Karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayımlanacak.