THY Genel Müdürü: Maskelerin kaldırılmasından memnuniyet duyarız

Koronavirüs Bilim Kurulu'nda maske koşullarının esnetilmesi beklenirken Türk Havayolları Genel Başkanı Bilal Ekşi, bu durumdan yolcu konforu açısından memnun olacaklarını söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında yolun sonuna gelinirken, Sağlık Bakanlı Fahrettin Koca başkanlığında, bugün toplanması beklenen bilim kurulu 27 Nisan tarihine ertelendi.

Toplantıda ise herkesin merakla beklediği maske kurallarının esnetilmesi konusunun gündeme alınması bekleniyor.

Bu bağlamda Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, maske kullanımının kaldırılması konusundan memnun olacaklarını belirtti.

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen Routes World 2023 tanıtım toplantısında konuşan THY Genel Müdürü Ekşi, şu ifadelere yer verdi;

"Şartlar müsaitse maskelerin kaldırılmasından memnun oluruz"

"Uçak içerisinde maske kullanılmaması konusu tamamen düzenleyicilerin kararıyla oluyor. Türk Hava Yolları olarak hem ulusal otoritelerin hem de uluslararası otoritelerin verdiği kuralları en efektif şekilde uyguluyoruz. Biz de eğer şartlar müsait ise maskelerin kaldırılmasından memnun oluruz.

"Yolcu konforu bakımından çok daha iyi olacağını biliyoruz"

Şu anda da dünyada bazı ülkelerde uçak içerisinde maske kullanımı zorunlu olmaktan çıkarıldı, tavsiyeye dönüştürüldü. Elbette yolcu konforu bakımından bunun çok daha iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. İki yıl boyunca maske kullanmaktan yorulduk. Sağlık Bakanlığımızın önünde data var. İnşallah kapalı alanlarda havalimanlarında ve uçak içerisinde maske kullanımına gerek yok noktasına gelmiştir. Bu karar alınırsa büyük memnuniyet duyarız."