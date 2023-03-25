THY grev nedeniyle Almanya uçuşlarında 49 seferi iptal etti Türk Hava Yollarının yarın ve 27 Mart'taki Almanya'nın çeşitli kentlerine yapılması planlanan 49 uçuşu, ülkedeki ulaşım grevi nedeniyle gerçekleştirilmeyecek.

DHA

Alman sendikalarının yüksek enflasyona karşı daha iyi ücret talebi nedeniyle 26-27 Mart'ta ülke çapında gerçekleştireceği ulaşım grevi nedeniyle bazı havalimanlarında yarın ve pazartesi günü planlanan uçuşlar iptal edildi.

49 sefer iptal

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'ndan ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın için 3, pazartesi günü de 46 olmak üzere toplam 49 uçuşun iptal edildiği duyuruldu.

Yarın için planlanan TK1597 İstanbul-Frankfurt, TK7872 Sabiha Gökçen-Köln ve TK7873 Köln Sabiha-Gökçen seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

İstanbul Havalimanı'ndan iptal edilen seferler

27 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan Almanya'ya yapılması planlanan uçuşlarda iptal edilen seferler ise şu şekilde:

TK1661 İstanbul-Hamburg, TK1331 İstanbul-Bremen, TK1553 İstanbul-Hannover, TK1587 İstanbul-Frankfurt, TK 1710 Stuttgart-İstanbul, TK1701 İstanbul-Stuttgart, TK1598 Frankfurt-İstanbul, TK1668 Hamburg-İstanbul, TK1503 İstanbul-Nürnberg, TK1662 Hamburg-İstanbul, TK1332 Bremen-İstanbul, TK6405 İstanbul-Frankfurt, TK1554 Hannover-İstanbul, TK1702 Stuttgart-İstanbul, TK1591 İstanbul-Frankfurt, TK1504 Nürnberg-İstanbul, TK1703 İstanbul-Stutgart, TK1588 Frankfurt-İstanbul, TK1593 İstanbul-Frankfurt, TK1705 İstanbul-Stuttgart, TK1505 İstanbul-Nürnberg, TK1592 Frankfurt-İstanbul, TK6406 Frankfurt-İstanbul, TK1555 İstanbul-Hannover, TK1704 Stuttgart-İstanbul, TK1664 Hamburg-İstanbul, TK1706 Stuttgart- İstanbul, TK1506 Nürnberg-İstanbul, TK1594 Frankfurt- İstanbul, TK1556 Hannover-İstanbul, TK1673 İstanbul-Köln, TK1674 Köln-İstanbul, TK1675 İstanbul-Köln, TK 1676 Köln-İstanbul, TK1671 İstanbul-Köln, TK1672 Köln-İstanbul.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki iptaller

Aynı tarihte İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da Almanya'ya yapılması planlanan bazı uçuşların iptal edildiği kaydedildi.

Buna göre, iptal edilen seferler şunlar: