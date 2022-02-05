THY kabin memuru alımı ne zaman? 2022 THY kabin memuru alım şartları...

THY, bin yeni kadın kabin memuru istihdam edeceğini açıkladı. Bu kapsamda başvuruya sadece kadın adaylar başvurabilecek. Peki, THY kabin memuru alımı ne zaman, hangi şartlar aranıyor?

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, alımlara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Bu kapsamda Türk Hava Yolları'na bin kabin memuru alınacağı ve bu memurların sadece kadın olacağı açıklandı.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat açıklamasında, "Bin yeni kabin memuru istihdamı için süreç başlatıyoruz. Türk Hava Yolları ailesi büyümeye, bayrağımızı daha güçlü dalgalandırmaya devam edecek.” dedi.

Bunun akabinde alımlara dair detayları merak edenler, "THY kabin memuru alımı ne zaman?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, THY kabin memuru alımı ne zaman, hangi şartlar aranıyor? 2022 THY kabin memuru alım şartları...

THY KABİN MEMURU BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Türk Hava Yolları’nın resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden açılan ilana göre 1 Ocak 1992– 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın adaylar başvuru yapabilecek.

Kabin memuru olarak görev almak isteyen kadın adayların boylarının 160 ile 180 cm aralığında olması gerekmektedir. Kilo değerlendirmesi ise boy-kilo endeksine göre yapılmaktadır. Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye internet adresinden ulaşabilecekler.

Türk Hava Yolları misafirlerini gökyüzünde karşılayacak adayların güler yüzlü, iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın ve dinamik kişiler olması bekleniyor. Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye "https://careers.turkishairlines.com/kabin-ekibi" adresinden ulaşılabilecek.

THY KABİN MEMUR ALIMI ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

01/01/1992 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak)

En az lise mezunu olmak)

İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.))

Adli Sicil Kaydı ve/veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak)

Daha önce THY AO veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak)

160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, THY AO veya THY AO’nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.))