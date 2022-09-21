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    THY kabin memuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Türk Hava Yolları kabin memuru başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. THY kabin memuru sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak? İşte, detaylar...
    • 21.09.2022 - 17:36
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 17:40
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    THY kabin memuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Koronavirüs salgını sonrası dünyada en hızlı yükselişe geçen THY, gelecek hedefleri doğrultusunda 65 bin kişilik ailesini yeni kabin memurlarıyla büyütüyor.

    Türk Hava Yolları 9 Eylül 2022 tarihi itibariyle yayınladığı ilanda kabin memuru alımı yapılacağını açıklamıştı.

    THY Kabin Memuru alımı için başvuru işlemleri sona erdi.

    Hem kadın hem de erkek alımı yapılan THY Kabin memuru başvuru şartları nedir, sonuçlar ne zaman açıklanacak? sorusu binlerce adayın gündeminde yer aldı.

    THY kabin sonuçları ne zaman açıklanacak?

    THY kabin memuru başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanma tarihi de henüz belli olmadı ancak başvurular gün itibariyle sona erdi.

    Başvuru şartları neler?

    Genel Koşullar;

    T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.) •01/01/1983 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak,

    En az lise mezunu olmak,

    İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

    Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

    Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)

    Fiziki Koşullar

    Kadınlar için 160-180 cm arası,

    Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları’nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)

    Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak (Bu konudaki görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız.

    Beyaz renkli bölgelerde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmaması gerekmektedir.)

    THY kabin memuru sonuçları ne zaman açıklanacak? #1


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