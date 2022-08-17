THY pilot alımı yapacak! Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

THY pilot alımı yapacak! Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

Türk Hava Yolları, büyüme hedefleri doğrultusunda kadrosuna yeni pilotlar katacağını açıkladı.İşte detaylar..

Türk Hava Yolları deneyimli kaptan pilot ve 2. pilot alımı yapılacağını açıkladı.THY filosunda şu an 386 uçak ve 5525 pilot bulunuyor.

THY, büyüme hedefleri doğrultusunda bünyesine yeni pilotlar katmak istiyor.Pandeminin ardından artan yolcu ve ucuç sayısı sonrası THY büyümeye devam ediyor.

Türk Hava Yolları bünyesinde şu an 65 bin kişi çalışıyor.Bu sayıyı her geçen gün artıran THY deneyimli pilot ve 2. pilot alımı yapacağını açıkladı.

Konu hakkında bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat "Gökyüzündeki yükselişimizde kilit rol oynayan, dünyanın dört bir yanında başarıya ulaşmamızda emeği olan ailemize yeni üyeler katıyoruz. Şirketimize katılacak yeni pilotlarımızın bizi hedeflerimize, misafirlerimizi ise sevdiklerine güvenle uçuracağından eminiz" ifadelerine yer verdi.

Başvurular nasıl yapılacak?

Türk Hava Yolları pilot alımı için başvurular, THY'nin "kariyer.thy.com" adresinden yapılabilecek.