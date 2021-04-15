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    THY, Rusya seferlerini askıya aldı

    Türk Hava Yolları (THY), Rusya uçuşlarının tüm seferlerinin askıya alındığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2021 - 10:28
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 10:45
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    THY, Rusya seferlerini askıya aldı

    Türk Hava Yolları (THY), 1 Haziran'a kadar Rusya çıkışlı ve varışlı tüm seferlerin durdurulduğunu açıkladı.

    Bu dönemde Türkiye ile Rusya arasında karşılıklı haftada iki sefer yapılacağı bildirildi.

    "TÜM SEFERLER DURDURULDU"

    THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kararın resmi makamlarca alındığı belirtildi.

    Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

    "15 Nisan ile 1 Haziran 2021 tarihleri arasında Rusya Federasyonu çıkışlı ve varışlı tüm seferler durdurulmuştur. Bu süre boyunca Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında, karşılıklı olarak haftada iki sefer icra edilecek olup uçuşlarınız hakkında güncel bilgiler için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bilet değişikliği ve diğer talepleriniz için işlemlerinizi, 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden, satış ofislerimizden veya biletinizi satın aldığınız acenteye başvurarak gerçekleştirebilirsiniz."

    THY, Rusya seferlerini askıya aldı #1

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