THY, Tel Aviv seferini iptal etti

THY, Tel Aviv seferini iptal etti

Bugün planlanan Tel Aviv seferi, güvenlik nedeniyle gerçekleştirilmeyecek.

Türkiye'den İsrail'e uçuşla ilgili karar alındı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle birçok hava yolu şirketi güvenlik nedeniyle seferlerini gerçekleştirmiyor.

TEL AVİV SEFERİ İPTAL

Türk Hava Yolları (THY), Tel Aviv'e bugün yapacağı tarifeli seferini güvenlik gerekçesiyle iptal etti.

THY'nin internet sitesinde, yarın ve pazar günü planlanan seferleri için ise bilet satışının yapılmadığı görüldü.