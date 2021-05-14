Euro
10.2276
-0.41%
Dolar
8.431
-0.84%
Altın
497.67
-0.33%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
428.050
-1.96%
EXEN Coin
37.01
1.70%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    THY, Tel Aviv seferini iptal etti

    Bugün planlanan Tel Aviv seferi, güvenlik nedeniyle gerçekleştirilmeyecek.
    • AA
    • 14.05.2021 - 13:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    THY, Tel Aviv seferini iptal etti

    Türkiye'den İsrail'e uçuşla ilgili karar alındı.

    İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle birçok hava yolu şirketi güvenlik nedeniyle seferlerini gerçekleştirmiyor.

    TEL AVİV SEFERİ İPTAL

    Türk Hava Yolları (THY), Tel Aviv'e bugün yapacağı tarifeli seferini güvenlik gerekçesiyle iptal etti.

    THY'nin internet sitesinde, yarın ve pazar günü planlanan seferleri için ise bilet satışının yapılmadığı görüldü.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir