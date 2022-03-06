THY Ukrayna uçuşlarını 21 Mart'a kadar iptal etti

THY Ukrayna uçuşlarını 21 Mart'a kadar iptal etti

Türk Hava Yolları Ukrayna'ya varış ve çıkış olmak üzere tüm uçuşlarını 21 Mart tarihine kadar iptal ettiğini duyurdu.

Savaş içerisinde olan Ukrayna'nın hava sahasının kapatılmasının ardından, 24 Şubat'ta Ukrayna seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları (THY) bu süreyi 21 Mart'a kadar uzattığını açıkladı.

"UKRAYNA'YA VARIŞ VE ÇIKIŞLI TÜM UÇUŞLARIMIZ İPTAL EDİLMİŞTİR"

Konuyla ilgili olarak THY resmi internet sitesinden yapılan duyurada, "24 Şubat-21 Mart 2022 (dahil) tarihleri arasındaki Ukrayna varış ve çıkışlı tüm uçuşlarımız iptal edilmiştir. 24 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş, 24 Şubat-21 Mart 2022 tarihleri arasında Ukrayna varışlı veya çıkışlı uçuşu bulunan yolcularımıza değişiklik ve iade hakları tanımlanmıştır" denildi.

İPTAL EDİLEN DİĞER BÖLGELER

Havayolu şirketi Kişinev (Moldova) uçuşlarını 21 Mart'a, Rostov (Rusya) uçuşlarını da 20 Mart'a kadar iptal ettiğini de bildirdi.