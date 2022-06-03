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    THY, Ukrayna uçuşlarını durdurma kararını 31 Temmuz’a kadar uzattı

    Türk Hava Yolları, 24 Şubat’tan itibaren başlattığı Ukrayna uçuşlarını durdurma kararını, 31 Temmuz tarihine kadar uzattığını açıkladı.
    • 03.06.2022 - 13:56
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    THY, Ukrayna uçuşlarını durdurma kararını 31 Temmuz’a kadar uzattı

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaş devam ediyor.

    Savaşın ilk günü ile birlikte Ukrayna hava sahası kapatıldı.

    Türk Hava Yolları da o gün itibariyle bu ülkeye yaptığı seferleri iptal etti.

    “Ukrayna çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir”

    THY, bu süreyi de uzattı.

    THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda “31 Temmuz 2022 (dâhil) tarihine kadar Ukrayna çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz.” denildi.


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