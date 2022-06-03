THY, Ukrayna uçuşlarını durdurma kararını 31 Temmuz’a kadar uzattı

Türk Hava Yolları, 24 Şubat’tan itibaren başlattığı Ukrayna uçuşlarını durdurma kararını, 31 Temmuz tarihine kadar uzattığını açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaş devam ediyor.

Savaşın ilk günü ile birlikte Ukrayna hava sahası kapatıldı.

Türk Hava Yolları da o gün itibariyle bu ülkeye yaptığı seferleri iptal etti.

“Ukrayna çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir”

THY, bu süreyi de uzattı.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda “31 Temmuz 2022 (dâhil) tarihine kadar Ukrayna çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz.” denildi.