THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat kimdir

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti. Aycı'dan boşalan koltuğa THY Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat getirildi. Peki Ahmet Bolat kimdir? İşte biyografisi.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı firması Türk Hava Yolları'nda (THY) görev değişimi yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine, 2015 yılından bu yana Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevini sürdüren İlker Aycı, istifa etti.

THY'de İlker Aycı'nın yerine hangi ismin geleceği merak konusuyken bu göreve THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat'ın geldiği öğrenildi.

Peki Ahmet Bolat kimdir? İşte THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ın hayatı ve kariyeri...

AHMET BOLAT KİMDİR?

1959 yılında Konya'da dünyaya gelen Ahmet Bolat, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı.

1984 yılında ABD'de Stanford Üniversitesi'nde Yöneylem Araştırması alanında, 1988'de University of Michigan'da Endüstri ve Operasyonlar Mühendisliği bölümünde doktorasını tamamladı.

Profesör olan Ahmet Bolat, akademisyen ve yönetici olarak çeşitli üniversitelerde ve şirketlerde çalıştı.

THY'de Strateji Geliştirme, Filo Planlama, Yatırım Yönetimi ve Ar-Ge'den sorumlu Başkan olarak Ortaklığa 400'e yakın uçak satın alımı ile 150'ye yakın uçak kiralanmasının planlanması ve gerçekleştirilmesinde hizmet etti.

THY A.O'nda Yatırım Yönetimi, Uluslararası ilişkiler ve Anlaşmalar ile İnovasyon ve Projeler Başkanlıklarından sorumlu Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji Yardımcısı olarak çalıştı.

Bolat, Turkish Cabin Interior AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Turkish HABOM AŞ ve SunExpress Havayolları Yönetim Kurulları Üyesi ve THY Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı.

Uçak-körük ataması, petrol tanker taşımacılığı, şehirlerarası otobüs işletmeciliği gibi lojistik alanlarda projeler yürüten Bolat; optimizasyon, sıralama ve çizelgeleme ve otomobil üretim hatları konularında birçok doktora, yüksek lisans tezleri yaptırdı ve bu alanlarda uluslararası periyodiklerde çok sayıda makale yayınladı.

2 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürütmektedir.