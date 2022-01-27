THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu

İlker Aycı'nın THY Yönetim Kurulu Başkanı görevinden istifası sonrası yerine gelen isim netleşti.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı firması Türk Hava Yolları'nda (THY) görev değişimi yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine; THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı görevinden istifa etti.

THY'de İlker Aycı'nın yerine hangi ismin geleceği merak konusuydu.

Bu göreve THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat'ın geldiği öğrenildi.

AHMET BOLAT KİMDİR

Profesör olan Ahmet Bolat akademisyen ve yönetici olarak çeşitli üniversitelerde ve şirketlerde çalıştı.

THY A.O'nda Yatırım Yönetimi, Uluslararası ilişkiler ve Anlaşmalar ile İnovasyon ve Projeler Başkanlıklarından sorumlu Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji Yardımcısı olarak çalıştı.

Daha önce de Strateji Geliştirme, Filo Planlama, Yatırım Yönetimi ve Ar-Ge'den sorumlu Başkan olarak Ortaklığa 400'e yakın uçak satın alımı ile 150'ye yakın uçak kiralanmasının planlanması ve gerçekleştirilmesinde hizmet etmiştir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIKLARI

Bolat, Turkish Cabin Interior AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Turkish HABOM AŞ ve SunExpress Hava Yolları Yönetim Kurulları Üyesi ve THY Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı.

Bolat, uçak-körük ataması, petrol tanker taşımacılığı, şehirlerarası otobüs işletmeciliği gibi lojistik alanlarda projeler yürütmüş; optimizasyon, sıralama ve çizelgeleme ve otomobil üretim hatları konularında birçok doktora, yüksek lisans tezleri yaptırmış ve bu alanlarda uluslararası periyodiklerde çok sayıda makale yayınlamıştır.

EĞİTİM HAYATI

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Sanayi Mühendisliği alanında Lisans, Stanford Üniversitesi’nde Yöneylem Araştırması alanında Yüksek Lisans ve Michigan Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmıştır.

2 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini de yürütmektedir.