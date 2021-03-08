THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Rakiplerimizi geride bıraktık

Koronavirüs salgınıyla birlikte tüm dünyada hemen hemen tüm havacılık sektörü ağır darbe alırken, THY yine ayakta durmayı başardı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı , salgın döneminde sivil havacılık konusunda açıklamalarda bulundu.

Yeşilköy’de bulunan THY Genel Müdürlük binasında bir basın toplantısı ile 2020 bilançosu ve 2021 hedefleri hakkında bilgi veren Aycı, pandemi sürecinde havacılık sektörünün en çok etkilenen sektörlerden olduğunu ancak THY'nin yine de rakiplerini geride bıraktığını ve kurum olarak da devlet desteği almadan ayakta kaldıklarını söyledi.

Aycı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

EN AZ YOLCU SAYISINDA DÜŞÜŞ YAŞAYAN HAVAYOLUYUZ

Türk Hava Yolları rakiplerine göre en az yolcu sayısında düşüş kaydeden havayolu olmayı başardı. 28 milyon yolcuyu taşıdı. Emsal havayollarında ortalama 22 puanlık düşüş olurken THY'de bu doluluk düşüşleri yüzde 11-12 seviyesinde kaldı

RAKİPLERİMİZDEN OLUMLU YÖNDE AYRIŞTIK

Yasaklar, kısıtlamalardan dolayı tarihin en zor yılını havacılık sektörü geride bıraktı.

2020 yılının üçüncü çeyreğinde, 2019 yılının yüzde 40 seviyesinde gelir üretebilmiştik. Son çeyrekte bu oranı yüzde 55’e kadar çıkardık. Bu anlamda son çeyrekte 1,8 milyar dolarlık gelir elde etmeyi başardık. Pandemi döneminde birçok havayolu negatif FAVÖK gelir elde ederken THY hem pozitif FAVÖK gelir elde ederek hem de bu geliri kademe kademe artırarak rakiplerinden olumlu ayrışmayı başardı

KİMSEYİ İŞTEN ÇIKARMADIK

Tüm Bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum. İş ortaklarımızı da unutmuyorum. Tüm iş ortaklarımıza, isimsiz kahramanlara teşekkürlerimi sunuyorum.

Rakip havayollarına baktığımız zaman, yaklaşık 2 milyar dolardan 20 milyar dolara kadar çıkan yardımları aldıklarını gördük. Tüm dünyada havayolu şirketlerine verilen yardımlar, 191 milyar doları aşmıştır. Buna rağmen çalışanlarını işten çıkarmak durumunda kalmışlardır. Devletimizden nakit destek almadan, çalışanlarımızı işten çıkarmadan diğer şirketlerden farklı bir duruş sergiledik.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Kimseyi işten çıkartmadık VİDEO





KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİK

Kriz yönetiminin tanımını yeniden yaparak bunu özellikle kargo ile hayata geçirdik. Kargoda ortaya koyduğumuz performansla THY, dünyada en hızlı büyüyen kargo teşkilatı olmayı başardı. Pazar payımızı da yaklaşık yüzde 5’e getirerek dünyada 6’ncı sıraya yükselmeyi başardık. Bu dönemde atıl kalan geniş gövdeli uçaklarımızı kargo taşımasında ilk kullanan taşıyıcılardan biri olmayı başararak 40 bin ton ilaç ve medikal malzemeyi de taşımayı ve insani görevlerimizi de yerine getirmeyi başardık

BİLANÇOMUZUN BÜYÜK BİR KISMI DÖVİZ GİRDİLERİNDEN

THY halka açık bir şirket olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu’na tabidir. Bu sebeple uluslararası finansal raporlama standartları UFRS’ye göre bilançosu açıklanmaktadır. Bu standartlara göre hazırlanan raporlama esas alınmaktadır. Bilançomuzun çok büyük bir kısmı döviz girdilerden oluştuğu için bu raporlamada kullanılan para birimi de Amerikan Doları olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda ortaklığımız vergi usul kanununa da tabidir.

RAPORLARI VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE HAZIRLIYORUZ

Raporları vergi usul kanununa göre de hazırlıyoruz. THY’nin finansal borçlarının çoğunluğu dolar, euro, Japon Yeni gibi para birimlerinden oluşmaktadır. 2020 yılında 17,4 milyar lira kur farkı zararı meydana gelmiştir. Bu kur farkı zararı yıl sonunda VUK raporlamasında net zarar açıklanmasına neden olmuştur.

Uluslararası raporlama sistemine göre hazırlanan raporlamada da aynı şekilde eruo, Japon Yeni, İsviçre Frangı gibi para birimlerinin dolar karşısında değer kazanması nedeniyle döviz borçlarımızın değerlemesi kaynaklı kur farkı zararı da meydana gelmiştir. VUK ve UFRS’deki kur farkı zararlarının büyük bir bölümü, bilançonun değerlemesinden kaynaklı olup bu anlamda herhangi bir nakit çıkışı doğurmamaktadır"

