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    THY'de gazi ve şehit yakınlarına indirimli bilet satışı başladı

    THY; gazi, şehit veya gazi yakınlarına yüzde 50 indirimli bilet satışına başladı.
    • 17.11.2022 - 20:35
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    THY'de gazi ve şehit yakınlarına indirimli bilet satışı başladı

    Türk Hava Yolları (THY) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında, bir protokol imzalandı.

    Gaziler ile şehit veya gazi yakınlarının belge vermeden indirimli bilet almasına yönelik imzalanan protokolün uygulanmasına başlandı.

    Uygulamayla birlikte; gazi, şehit veya gazi yakınları, yüzde 50 indirimli bilet alabilecek.

    "Sizlere minnettarız"

    DHA'nın haberine göre; THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gazi ile gazi ve şehit yakınları indirimli biletlerini artık mobil uygulamamızdan alabilirler. Sizlere minnettarız." ifadelerini kullandı.

    THY de gazi ve şehit yakınlarına indirimli bilet satışı başladı #1

     


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