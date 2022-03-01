THY'den ayrılan İlker Aycı, Air India'nın CEO'luk görevini reddetti

İlker Aycı, Hindistan’ın havayolu şirketi olan Air India’nın üst yöneticilik (CEO) görevini reddetme kararı aldı.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı yapan İlker Aycı, ocak ayının sonunda görevinden istifa etmişti.

İstifa sonrası Hintli TATA Group tarafından 2022 başında özelleştirme yoluyla satın alınan Air India’nın CEO'su olması beklenen Aycı, bu görevi reddettiğini duyurdu.

İlker Aycı yazılı açıklama yaparak 1 Nisan itibarıyla başlayacağı ilan edilen görevin, Hindistan kamuoyunda bazı çevrelerce farklı bir zemine çekilme çabasını yakından izlediğini aktardı.

"KURUM MENFAATİNİ VE AİLEMİN HUZURUNU ÖN PLANDA TUTMALIYIM"

Kariyeri boyunca kurum menfaatini ve ailesinin huzur ve güvenliğini ön planda tutmayı tercih eden bir yönetici olarak, bu tartışmalar sürecinde göreve başlamanın doğru ve onurlu bir seçim olmayacağına karar verdiğini söyleyen Aycı, şu ifadeleri kullandı:

"Air India'yı yönetme ve geleceğini şekillendirme görevi için Tata Group'un şahsıma sunduğu bu teklife bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Ancak Tata Sons Yönetim Kurulu Başkanı Mr. N. Chandrasekaran ile de yaptığım görüşme sonucunda, ailemin huzuru ve mutluluğu için ve aynı zamanda global bir şirket olarak saygı duyduğum Tata Group’un olumsuz etkilenmemesi adına bu görevi uzun ve detaylı değerlendirmeler sonucunda reddetme kararı aldığımı kamuoyunun bilgilerine sunarım."