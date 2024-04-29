THY'den havacılık sektöründe dev anlaşma: 20 milyar dolar Türkiye'de kalacak Küresel havacılık sektöründe Türkiye'nin payını artıracak anlaşma imzalandı. THY, Airbus'a sipariş verdiği 350 uçağın önemli parçalarının Türkiye'de üretilmesini şart koştu. Bu hamleyle 70 milyar doları bulan siparişin 20 milyar doları yerli üretim yoluyla bu ülkede kalacak.

ensonhaber.com

Türk Hava Yolları (THY), sivil havacılık ve motor üretiminde yerli firmalara güç verecek dev bir anlaşmayı hayata geçirdi.

Fransız Airbus şirketine 350 adet yolcu uçağı siparişi veren THY, hem uçaklar hem de uçağa güç veren motorların önemli parçalarının Türkiye'de üretilmesini şart koştu.

Böylelikle 70 milyar doları bulan THY siparişinin önemli bir kısmı, Türk şirketler tarafından karşılanacak.

Anlaşma imzalandı

Bu kapsamda Airbus ve Rolls Royce firmalarıyla, düzenlenen törenle anlaşma imzalandı.

Rolls-Royce’un Türkiye’de Bakım, Onarım ve Revizyon (MRO) operasyonları kurma ve tedarik zinciri oluşturmak için yapacağı atılımlar da anlaşmaya dahil edildi.

İş birliği artacak

Airbus ise Türkiye’deki iş birliğini artırmasına ve özellikle tedarik zinciri, beceri gelişimi ve sürdürülebilirlik alanlarında Türk firmalar ile iş birliği yaparak THY’nin büyüme hedeflerine destek verecek.

Parçaları Türk firmaları üretecek

Anlaşma kapsamında 30 Türk firması Airbus ve Rolls-Royce için parça üretimi gerçekleştirecek.

20 milyar dolarlık iş hacmi

Bu anlaşma sayesinde Türk firmaları için 20 milyar dolarlık bir iş hacmi oluşturulacak.

Uzmanlar, bu stratejik hamleyle birlikte, THY’nin küresel havacılık sektöründeki konumunu güçlendirmesinin yanı sıra, Türkiye’nin havacılık ve uzay misyonuna önemli ölçüde katkıda bulunacağını ifade etti.

Törende konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, şirketin 10 yıllık filo büyüme hedefleri kapsamında 235 uçak alımı için hem Boeing hem de Airbus ile görüştüğünü söyledi.

"Acele etmeyeceğiz"

Bolat, THY'nin yeni uçak alırken Airbus ile Boeing arasında her zaman denge güttüğünü ancak Boeing'in devam eden üretim ve kalite sorunları nedeniyle acele etmeyeceklerini belirtti.