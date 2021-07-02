THY'den işten çıkarma iddialarına yanıt

THY, yetkili sendika ile yapılan protokolü kabul etmeyen 24 çalışanın iş akdinin sonlandırıldığını açıkladı.

Son günlerde sosyal medya hesaplarında 1 Temmuz itibariyle kokpit ve kabin memurunun aralarında bulunduğu 2 bin 500 çalışanın iş akdine son verildiği iddiaları ilgili Türk Hava Yolları (THY) açıklama yaptı.

24 ÇALIŞANLA YOLLAR AYRILDI

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Pandemi sürecinde hem şirketimizi hem de çalışma arkadaşlarımızın istihdamını korumak amacıyla Türk Hava Yolları A.O. ve yetkili sendika arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokolü kabul etmeyen 24 çalışanın iş akdi 1 Temmuz itibarıyla sonlandırılmıştır" dedi.