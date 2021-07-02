Euro
10.2724
-0.18%
Dolar
8.6683
0.21%
Altın
494.97
0.17%
Borsa
1.373
1.21%
Bitcoin
291.843
-2.93%
EXEN Coin
29.73
1.08%
26ºC
İstanbul
Açık 26 C

    THY'den işten çıkarma iddialarına yanıt

    THY, yetkili sendika ile yapılan protokolü kabul etmeyen 24 çalışanın iş akdinin sonlandırıldığını açıkladı.
    • DHA
    • 02.07.2021 - 03:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    THY'den işten çıkarma iddialarına yanıt

    Son günlerde sosyal medya hesaplarında 1 Temmuz itibariyle kokpit ve kabin memurunun aralarında bulunduğu 2 bin 500 çalışanın iş akdine son verildiği iddiaları ilgili Türk Hava Yolları (THY) açıklama yaptı.

     

    24 ÇALIŞANLA YOLLAR AYRILDI

    Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Pandemi sürecinde hem şirketimizi hem de çalışma arkadaşlarımızın istihdamını korumak amacıyla Türk Hava Yolları A.O. ve yetkili sendika arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokolü kabul etmeyen 24 çalışanın iş akdi 1 Temmuz itibarıyla sonlandırılmıştır" dedi.

    THY den işten çıkarma iddialarına yanıt #1

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir