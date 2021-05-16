THY'den kademeli normalleşmede seyahat açıklaması

Türk Hava Yolları, kademeli normalleşme dönemini kapsayan 17 Mayıs-1 Haziran'da yolcuların yurt içi uçuş biletlerini seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan alabileceklerini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bugün yayımlanan genelgeyle 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasındaki uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde şehirler arası seyahatlerde uçak yolcuları izin belgesi ibraz etmeden seyahat edebilecek.

THY Basın Müşavirliği, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar sürecek kademeli normalleşme döneminde uygulanacak tedbirleri duyurmasının ardından açıklama yaptı.

"SEYAHAT BELGESİ ZORUNLU DEĞİL"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli misafirlerimiz; Kademeli normalleşme ile güzel günlere dönüş başlıyor. 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında yurtiçi uçuş biletlerinizi seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan alabilirsiniz. Kısıtlama saatlerinde uçuşlarımıza katılacak misafirlerimiz seyahat belgeleri ile (uçak bileti, rezervasyon v.b) havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler."