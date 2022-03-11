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THY'nin 180 seferi iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 18 seferin iptal edildiğini duyurdu.
- İHA
- 11.03.2022 - 10:27
Meteoroloji'nin tahminleri doğrultusunda İstanbul’da dün başlayan yoğun kar yağışı etkisini artırıyor.
Şiddetli kar yağışı hava ulaşımını da etkiledi.
180 SEFERİNİ İPTAL ETTİ
Türk Hava Yolları(THY), zorlu hava şartları nedeniyle uçuş seferleriyle ilgili duyuru yaptı.
THY, Cumartesi günü 180 seferini iptal etti.İstanbul Havalimanı'ndan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 18 sefer iptal edildi.