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    THY'nin başarısı Alman medyasında

    THY'nin başarısı Alman medyasında

    Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi seçilen THY'nin başarısını Almanya medyası, "Bizi geçtiler" diyerek duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 12:45
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 13:07
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    İngiltere merkezli Skytrax tarafından bu yıl da yedinci kez düzenlenen Dünya Hava Yolları Ödülleri sahiplerini buldu.

    Londra’da düzenlenen ödül töreninde ise Türk Hava Yolları (THY); “Avrupa’nın En iyi Hava Yolu”, “Dünyanın En iyi Business Class İkram Servisi” ve “Güney Avrupa’nın En İyi Hava Yolu” ödüllerine layık görüldü.

    THY ayrıca dünya klasmanında da 7. sırada yer aldı. THY'nin bu başarısı ise Alman medyasında geniş yanku uyandırdı.

    THY ile kıyasladılar: Bizi geçti

    Almanya'nın göz bebeği konumunda olan markalarından Lufthansa'nın THY'nin gerisinde kaldığını vurgulayan Alman gazetesi Spiegel, "THY, Lufthansa'yı geçti" diyerek haberi duyurdu.

    "Lufthansa kaymaya devam ediyor"

    "En çok hangi hava yolunu seviyorsunuz, en iyi ekiplere sahip, en iyi uçak içi programı kimde? Cevap Lufthansa kaymaya devam ediyor." diyen Spiegel, THY'nin yükselişine vurgu yaptı.

    THY'nin dünya sıralamasında 17. sıradan 7. sıraya yükseldiği belirtilirken Lufthansa'nın 9. sıradan 15. sıraya gerilemesi THY ile kıyaslandı.

    THY nin başarısı Alman medyasında #1


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