THY'nin ikram menüsündeki çay artık "Rize çayı" adıyla sunulacak Rize Valisi Kemal Çeber, THY'nin ikram menüsünde bulunan çayın isminin "Rize çayı" olarak değişmesini istedi. Olumlu görüşmeler sonucunda artık THY'nin ikram menüsünde Rize çayı adı ile sunulacak.

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Rize'nin meşhur çayı, yurt genelindeki vatandaşlar tarafından keyifle tüketiliyor.

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize çayı için uzun zamandır bir takım görüşmeler sürdürüyor.

Çeber, dünyanın en çok noktaya uçan havayolu şirketi unvanına sahip Türk Hava Yolları’nın (THY) ikram menüsünde yer alan çayın Rize Çayı olarak sunulmasını amaçladı.

Rize çayı adıyla sunulacak

Görüşmeler olumlu neticelenirken, artık THY'nin ikram menüsündeki çay, Rize çayı olarak yolculara sunulacak.

Valilik, keyifli haberi şu cümlelerle açıkladı;

Birkaç ay evvel Valimizin bizzat kaleme aldığı aşağıdaki mektupla, THY yönetimine taşıdığı RİZE ÇAYININ HAKKININ TESLİMİ konusu yine aşağıda yer alan menülerde görüldüğü gibi yurtiçi ve yurtdışı tüm uçuşlarda çayın Rize Çayı olarak ikramı şeklinde sonuçlandı…

Vali Kemal Çeber, Rize’nin tanıtımı için çok önemli olan bu konu için THY’ye bulunduğu istekte; Rize olarak çayımızın ulusal ve uluslararası tanınırlığını çok önemsediklerini ve bunun için gayret ettiklerini ifade ederek, bu alanda ‘Rize Çayı’nın coğrafi işaretini aldıklarını hatırlattı.

"Rize çayına anlam katacak"

THY'nin ikram menüsünde ilimizin en önemli geçim kaynağı, sosyal kültürel değeri ve coğrafi işaretli ürünü olan çayın ‘RİZE ÇAYI’ olarak isimlendirilmesini arzu ettiklerini kaydetti. Bunun hem tanıtım çalışmalarına destek vereceğini hem de ülkemizde çay üretiminin %72'sini teşkil eden, dünyada üzerine kar yağan tek çay olan, içinde hiçbir kimyasal kullanılmayan, kendisine has aroması bulunan Rize çayına anlam katacağını ifade etti.

Vali Çeber, çayın coğrafi işaret tesciline uygun olarak RİZE ÇAYI adıyla sunulmasının; hem bir doğrunun tespiti, hem tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi, hem de Rize hakkının teslimi olacağını ve bunun tüm hemşehrilerini mutlu edeceğini belirtti.

THY'nin milyonlarca yolcusunun hafızasına Rize'nin ismi kazınacak