THY’nin İstanbul Havalimanı’ndaki 36 seferi iptal edildi

Etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bugün, THY’nin İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirmesi planlanan toplam 36 iç ve dış hat seferinin iptal edildi.

Meteorolojinin tahminleri doğrultusunda üç gün önce İstanbul' da başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı, hava ulaşımını da etkiledi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'ndan bugün gerçekleştirmesi planlanan bazı iç ve dış hat seferleri de iptal oldu.

“TOPLAM 36 SEFERİMİZ İPTAL EDİLMİŞTİR”

Konuya ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, şu ifadeleri kullandı:

“Hava koşullarının operasyonlarımıza olumsuz etkisini en aza indirmek amacıyla tedbirler almaya devam ediyoruz. 24 Ocak tarihli, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 36 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuş durumunuzu web sitemizde sorgulayabilirsiniz.”